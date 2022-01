Stiri pe aceeasi tema

- Amalia Nastase iși dorește sa slabeasca 15 kilograme in doua luni, dupa ce s-a ingrașat in ultima perioada. Vedeta a fost invitata in emisiunea „Vorbește lumea”, unde a vorbit despre dieta pe care o ține. In urma cu aproximativ doi ani, Amalia Nastase a reușit sa slabeasca 30 de kilograme, dupa ce a…

- Recent s-a zvonit ca Andrei Ștefanescu și Antonia, fosta lui soție, s-au impacat. Prezentatorul de Antena Stars face primele declarații despre speculațiile din ultima perioada.In anul 2020, Andrei Ștefanescu și Antonia anunțau ca au divorțat. Cei doi au ramas in relații foarte bune de dragul baiețelului…

- Amalia Nastase a participat miercuri la cea de-a 21-a ediție a Festivalului Brazilor de Craciun, iar evenimentul a avut loc la Muzeul Național de Arta al Romaniei. Fosta soție a lui Ilie Nastase a stralucit intr-o rochie mulata și a fost tot timpul cu zambetul pe buze. Amalia Nastase a venit insoțita…

- Printre atatea probleme pe care le are cu tatal copiilor sai, Claudia Patrașcanu iși mai face timp și pentru ea. Fosta soție a lui Gabi Badalau a mers la salonul de infrumusețare, unde a facut o schimbare radicala de look. De ani de zile, Claudia Patrașcanu avea același look cu care ne obișnuise, insa…

- Amalia Nastase și soțul ei au planuit cateva zile de relaxare la Paris, insa aceștia s-au confruntat cu o mica problema, chiar pe aeroport, inainte de decolare.Fosta soție a lui Ilie Nastase a fost blocata mai bine de o ora pe Aeroportul Henri Conada din București, in avionul cu destinația catre Paris.…

- Ciprian Marica și Brigitte Pastrama au ajuns la discuții aprinse. Totul a pornit din cauza banilor, iar Ilie Nastase a fost și el implicat. De ce au ajuns la scandal Brigitte Pastrama și Ciprian Marica Brigitte Pastrama și Ciprian Marica au ajuns la discuții aprinse din cauza unor datorii. Terenurile…

- Amalia Nastase a povestit care a fost primul ei loc de munca, dar și cu situație stanjenitoare s-a confruntat atunci. Fosta soție a lui Ilie Nastase spune cum a facut primii ei bani. In cariera sa profesionala, Amalia Nastase a avut parte și despre experiențe mai puțin placute. Ea iși amintește ca primul…