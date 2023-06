Stiri pe aceeasi tema

- Alina Sorescu este o prezența cunoscuta in showbiz, fiind una dintre cele mai apeciate artiste din Romania. Anul 2022 a adus multe schimbari in viața Alinei, dupa ce ea și tatal fetițelor sale, Alexandru Ciucu, au ales sa mearga pe drumuri separate dupa 12 ani de casnicie. De altfel, celebra cantareața…

- Iasmina Halas și-a pus iubiții sa se tatueze cu numele și data ei de naștere. Cu toate ca s-a desparțit de aceștia, ei nu au șters tatuajele. In exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a facut mai multe declarații despre acest subiect. Iata ce a transmis blondina!

- Rona Hartner a decis sa iși retraga fiica, in varsta de aproximativ 15 ani de la școala. Rita va invața de acasa și se va concentra mai mult asupra unei cariere.Rona Hartner a dezvaluit ca fiica sa nu mai merge la școala și și-a luat un an sabatic. Rita iși dorește sa se ocupe mai mult de pasiunile…

- Monica Tatoiu a dezvaluit la Antena Stars care sunt sumele pe care le cheltuiește de obiecei atunci cand vine vorba de vacanțe, alaturi de soțul sau. Vedeta nu se uita la bani cand vine vorba de relaxare și distracție.

- Alina Sorescu a dezvaluit, in cadrul unui interviu recent, cum gestioneaza in prezent intreg procesul de divorț de fostul sau partener, Alexandru Ciucu. Totodata, artista a explicat și ce efecte negative a adus aceasta separare in viața fetițelor ei.

- Alina Sorescu, in varsta de 36 de ani și Alexandru Ciucu, in varsta de 47 de ani, se afla in plin divorț, dupa 12 ani de casnicie. Cei doi au impreuna doua fete, Carolina de 9 ani și Ana Raisa, in varsta de 6 ani. Acum, aceștia lupta pentru custodia fetelor. In prezent, ele locuiesc la artista, dar…

- Alina Ceușan, una dintre cele mai iubite influencerițe din Romania se muta in București. Invitata in emisiunea Xtra Night Show difuzata pe Antena Stars, vedeta a marturisit ca iși cauta un apartament caruia sa ii spuna acasa, unde sa locuiasca alaturi de soțul și fiul ei, Rock.