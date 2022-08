Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski a transmis, duminica, un avertisment privind situația in care Ucraina sau aliații sai nu vor accepta sub nicio forma un acord de pace cu Moscova. Potrivit liderului ucrainean, țara sa nu va ceda niciun teritoriu, astfel ca planurile Rusiei nu vor fi duse la indeplinire. Volodimir…

- Despre banderola care se refuza s-au scris camioane de articole. S-au facut studii sociologice. Dar despre banderola care refuza nu s-a scris niciunul. Motivul este simplu, nu s-a mai intamplat niciodata ca obiectul acela textil, aparent neinsuflețit, sa nu iși doreasca sa stea pe brațul celui desemnat…

- Octavia Geamanu, prezentatoarea Observatorului din weekend, a abandonat ideea de a pleca in aceasta vara in vacanța cu Marian Ionescu și cu fiul lor, Andrei, din cauza noului val de Covid. Vedeta Antenei 1 nu vrea sa puna in pericol sanatatea copilului. Micuțul a reușit sa nu se infecteze, deși ambii…

- De-a lungul anilor, Kate a primit din partea lui William, dar si a altor persoane din familia regala mai multe bijuterii. Cu toate astea, pe unele Ducesa refuza sa le poarte. Motivul este unul bizar.

- Motivul a fost neindeplinirea de catre societate a mai multor obligatii din contract. O copie a notificarii relevante adresata sefului departamentului juridic al Twitter Vijay Gadde a fost publicata vineri pe site-ul Comisiei pentru Valori Mobiliare si Burse din SUA (SEC).

- In urma cu cațiva ani, Jasmine, dansatoarea de bellydance, facea furori la emisiunile TV la care era invitata. In ultima perioada, ea a disparut din showbiz, insa nu a renunțat la dans. Jasmine, in varsta de 44 de ani, atragea toate privirile atunci cand incepea sa danseze. Celebra dansatoare de bellydance…

- Atleta americana Alina McDonald, a doua la selectiile din SUA la saritura cu prajina, nu va participa la Campionatele Mondiale de Atletism de la Eugene, deoarece finala probei sale va avea loc intr-o zi de duminica, informeaza L’Equipe.

- Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu surprind zilnic telespectatorii cu voia lor buna și energia debordana de pe micile ecrane, insa puțini știu care este relația dintre cei doi atunci cand nu mai sunt in luminile reflectoarelor.