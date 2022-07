Stiri pe aceeasi tema

- Motivul pentru care un rechin a ucis doua femei in Egipt a fost descoperit abia acum. Atacul rechinului in Marea Rosie, soldat cu moartea a doua turiste, dintre care una romanca, in statiunea Hurghada, din Egipt, nu a fost accidental. Raportul arata ca sezonul de reproducere sta la baza recentelor atacuri…

- Atacurile rechinilor in Marea Rosie, care s-au soldat cu moartea a doua turiste in statiunea Sahl Hashish, din Egipt, s-au produs deoarece pestii marini rapitori se aflau in sezonul de reproducere si cautau mancare in apele mai putin adanci, potrivit unei comisii de ancheta.

- Romanca ucisa de rechin in stațiunea Hurghada de la Marea Roșie, intr-o stațiune din Egipt, era originara din județul Suceava. Roxana Donisan, funcționara la Direcția de Finanțe, iși cumparase doua sejururi in Egipt, pentru o vacanța mai lunga. Femeia lipsea de doua zile din hotelul de 5 stele din Egipt…

