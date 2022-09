Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol este din nou in vacanța. Celebra fosta prezentatoare de la emisiunea ,,Asia Express” a decis sa plece in cateva zile de relaxare doar alaturi de fiica sa. Juratul de la ,,Vocea Romaniei” nu le-a insoțit, iar acest lucru a fost un semn de intrebare pentru toți fanii. Care este motivul pentru…

- Gina Pistol și-a luat fetița, pe Josephine, și au plecat impreuna in prima vacanța, la malul marii. Smiley nu le-a putut insoți, iar prezentatoarea de la „Chefi la cuțite” a explicat de ce artistul nu a fost cu ele. Gina Pistol a marturisit ca Smiley nu a putut merge in vacanța alaturi de ea și de Josephine,…

- Gina Pistol a fost in prima vacanța alaturi de fiica ei, Josephine. Vedeta a ales drept destinație litoralul romanesc, dar Smiley nu le-a insoțit. In exclusivitate pentru Antena Stars, prezentatoarea TV a marturisit din ce motiv nu a mers și artistul cu ele.

- Smiley și Gina Pistol au plecat in prima vacanța fara fiica lor, Josephine. De cand a venit pe lume, cei doi nu au mai stat niciodata atat de mult timp departe de micuța. Timp de cateva zile, Smiley și Gina Pistol petrec momente in doi. Aceștia au ales Grecia ca destinație de vacanța in acest. Prezentatoarea…

- Gina Pistol și Smiley se afla in vacanța, dar nu se pot relaxa pe deplin din cauza unui motiv serios. Cei doi au decis sa iși elibereze programul și sa plece departe de casa pentru cateva momente de liniște. ,,Meritam 4-5 zile”, a subliniat fosta prezentatoare de la emisiunea ,,Chefi la cuțite”. Cu…

- Smiley și Gina Pistol au plecat intr-o noua vacanța, insa de data aceasta fara fiica lor, micuța Josephine. Pe rețelele de socializare, prezentatoarea de la Chefi la cuțite a recunoscut ca nu poate profita la maximum de aceasta vacanța, deoarece se gandește in fiecare moment la fiica ei, care a ramas…

- Smiley și Gina Pistol se bucura de o frumoasa și relaxanta vacanța la munte, alaturi de fiica lor, micuța Josephine. Au ales sa mearga acolo in cursul saptamanii pentru ca erau siguri ca nu va fi aglomerat, așa cum este in weekend. Ce le recomanda Gina Pistol tuturor mamelor cu copii, din vacanța cu…