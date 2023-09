Motivul mai puțin cunoscut pentru care începe Anul Bisericesc în septembrie Tradiția inceperii anului bisericesc la 1 septembrie dateaza inca din vremea imparatului bizantin Justinian, in secolul al VI-lea. In acea perioada, 1 septembrie marca sfarșitul verii și inceputul toamnei, o perioada de recoltare și de pregatire pentru iarna. Era, de asemenea, o zi in care se plateau taxele și darile catre stat, marcand astfel un […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

