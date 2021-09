Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 28 septembrie – 3 octombrie 2021, la Cluj Napoca, in BT Arena, Federatia Romana de Tenis de Masa organizeaza, in colaborare cu European Table Tennis Union (ETTU), intrecerile 2021 GAZPROM European Table Tennis Team Championships.

- Cantareața de muzica populara, Maria Ciobanu, este stabilita in America de ani buni impreuna cu familia sa. Aceasta s-a reintors de curand in Romania pentru un eveniment organizat de Steliana Sima, buna ei prietena. Ionuț Dolanescu a anunțat recent intr-un inerviu ca mama lui pleaca din nou in America.

- Directorul OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a indemnat țarile sa amane vaccinarea cu a treia doza. Solicitarea vine in contextul acordarii unui sprijin pentru tarile mai putin dezvoltate, astfel incat sa existe un minimum de 10% persoane vaccinate si in ace

- Organizația Mondiala a Sanatații solicita un moratoriu pentru cea de a treia doza de vaccin impotriva COVID-19 pana cel puțin la sfarșitul lunii septembrie. Directorul OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a indemnat țarile sa amane vaccinarea cu a treia doza pentru ca de aceste doze sa poata beneficia tari…

- Daca ești pasionat de jocurile pe calculator, cu siguranța ai nevoie de cel mai bun laptop pentru gaming. Daca nu ești mulțumit de performanțele calculatorului pe care il ai, iți aratam cateva sfaturi pentru a alege cel mai bun laptop pentru gaming. Cuprins: De ce un laptop pentru gaming și nu un desktop?…

- Publicistul Sorin Tudose a lansat sambata, la Colegiul National "Unirea", a doua carte sa despre Focsaniul de altadata, dedicata celei mai importante farmacii care a existat in oras si intitulata "Oravetz - Povestea ilustrata a unui brand focsanean". Albumul foto spune povestea farmaciei focsanene,…

- Publicistul Sorin Tudose a lansat sambata, la Colegiul National "Unirea", a doua carte a sa despre Focsaniul de altadata, dedicata celei mai importante farmacii care a existat in oras si intitulata "Oravetz - Povestea ilustrata a unui brand focsanean". Albumul foto spune povestea farmaciei…

- Pe langa peisajul dezolant, mirosul emanat de fructele și legumele stricate și alte resturi aruncate in afara tomberoanelor este greu de suportat pe aceste temperaturi ridicate, atat pentru piețari cat și pentru clienți. Astfel, in aceasta dimineața, polițiștii locali au acționat la Piața Badea Carțan,…