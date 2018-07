Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul anului, BestJobs a realizat in Romania, ca partener al The Boston Consulting Group si The Network, studiul Global Talent privind preferintele candidatilor in ceea ce priveste mobilitatea si ocuparea unui loc de munca.Studiul este realizat la nivel global, fiind cel mai mare de…

- Fostul secretar general al NATO Javier Solana a anuntat ca i s-a refuzat un permis electronic de intrare in Statele Unite, din cauza ca s-a dus in Iran, unde a participat la negocierea acordului in dosarul nuclear, relateaza AFP, conform news.ro.”Aceasta este o decizie un pic meschina”, a…

- Fostul secretar general al NATO, Javier Solana, a declarat luni ca i s-a refuzat autorizatia electronica de intrare în Statele Unite, pentru ca a mers în Iran unde a participat la negocierea acordului nuclear, relateaza AFP.

- Alexandru Florian a declarat ca ceea ce particularizeaza Holocaustul din Romania este ca exterminarea evreilor a inceput mai devreme decat in teritoriile ocupate de Germania, dar s-a incheiat mai repede, iar responsabilitatea pentru faptele petrecute ii apartine lui Antonescu. Consiliul…

- Doua mașini, surprinse de o avalanșa de zapada și gheața pe Transfagarașan Foto: ISU Argeș. Doua mașini au fost surprinse de o avalanșa de zapada și gheața ce au antrenat și stânci și bolovani, pe DN7C Transfagarașan, pe teritoriul județului Argeș, într-o zona de lânga Cabana Capra,…

- Militanții ISIS din Afganistan au venituri de milioane de dolari pe an din exploatarea ilegala a talcului. O mare parte a acestui produs ajunge pe piețele din Statele Unite și Europa, susține organizația non-guvernamentala Global Witness intr-o declarație de presa emisa marți.

- O fetita muscata de un caine in curtea Spitalului Orasenesc Targu Bujor, din judetul Galati, in 2015, va primi despagubiri de 10.000 de euro, a decis Tribunalul Galați. Hotarea instanței nu este defintiva si poate fi atacata cu apel in termen de 30 de zile. Magistratii Tribunalului Galati au hotarat…

- Un fost presedinte al Comisiei Nationale pentru Siguranta Transporturilor (NTSB) din Statele Unite ofera consultanta in domeniul sigurantei pentru Uber, in urma unui accident fatal produs in Arizona in care a fost implicat un automobil autonom al startup-ului.