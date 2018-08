Stiri pe aceeasi tema

- O noua crima, dintr-o serie care a pus pe jar opinia publica din Mexic, s-a petrecut recent in Acapulco, potrivit romaniatv.net. Un vlogger faimos din Mexic a fost ucis cu de oameni ai cartelurilor de traficanți de droguri.

- Un caine politist din Columbia, pe nume Sombra, este cunoscut pentru cantitatea imensa de droguri pe care a descoperit-o de-a lungul anilor. Politistii au ales sa il mute intr-o alta zona din motive de securitate, dupa ce a fost amenintat.

- Polițiștii au intrat, ieri dupa amiaza, in stare de alerta dupa ce in padurea de langa Sinersig a fost gasit cadavrul unui barbat, care intrase in putrefacție. Cum acesta prezenta urme de violența la fața locului au sosit polițiștii de la Serviciul investigații criminale și un procuror de la Parchetul…

- Ministrul Culturii din Spania, Maxim Huerta, si-a dat miercuri demisia in urma informatiilor din presa conform carora ar fi evitat plata unor taxe pe vremea cand lucra ca jurnalist la o televiziune acum zece ani, scrie...

- Traversarile neregulamentare si neacordarea de prioritate pietonilor sunt primele doua cauze ale producerii accidentelor de circulatie pe raza municipiului Cluj-Napoca. Politistii au intensificat actiunile in trafic pentru combaterea acestor cauze. La data de 12 iunie, politistii Biroului Rutier Cluj-Napoca…

- Deputatul Florin Roman si-a anuntat demisia din functia de vicepresedinte al Partidului National Liberal. Anuntul a fost facut pe pagina de facebook. Acesta nu precizeaza motivul rupturii de la conducerea partidului ci doar a dat de inteles ca nu ii erau luate in seama opiniile.

- Atac cu cuțitul in Paris! Un barbat a injunghiat mai multe persoane, inainte sa fie impușcat mortal de polițiști. Cel puțin patru persoane au fost ranite, dintre care doua se afla in stare grava, potrivit presei franceze. Motivul atacului nu este clar in acest moment. Polițiștii au intervenit imediat,…

- Un clujean a fost prins de politistii bistriteni baut la volan, motiv pentru care acesta s-a ales cu dosar penal. Potrivit IPJ BN, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Bistrita l-au depistat la volan, in localitatea Urmenis, pe un barbat de 42 de ani din judetul Cluj, conducand o autoutilitara pe DN…