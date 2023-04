Motivul incredibil pentru care toate surprizele din ouăle de ciocolată au ambalaj galben Acestea sunt galbene pentru a imita culoarea galbenușului de ou insa, deși pare evidenta, pe rețelele de socializare utilizatorii s-au aratat mirați de aceasta explicație. Motivul pentru care surprizele sunt intotdeauna galbene a fost insoțit de o poza sugestiva, care i-a uimit pe sute de utilizatori care au luat cu asalt Twitter-ul publicand mesaje despre aceasta ”descoperire”.”Am aflat ceva azi. Nu-mi vine sa cred ca am cumparat atația ani oua de ciocolata și nu m-am intrebat niciodata de ce jucariile sunt invelite in oua galbene”, a scris un utilizator, pe Twitter. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

