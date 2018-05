Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic Theresa May l-a numit luni pe Sajid Javid ministru de interne inlocuindu-l pe Amber Rudd, care a demisionat duminica din cauza unui scandal provocat de tratamentul acordat anumitor rezidenti pe termen lung originari din Caraibe si etichetati gresit ca imigranti ilegali, informeaza…

- Ministrul britanic de interne, Amber Rudd, a demisionat duminica, scrie Reuters cu referire la o sursa guvernamentala confidentiala. Ulterior, informatia a fost confirmata si de un purtator de cuvant al premierului Theresa May, scrie agerpres.ro.

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca, de indata ce va parasi Uniunea Europeana, tara sa isi va schimba actualele pasapoarte, de culoare visinie si realizate de firma britanica De La Rue, si va avea pasapoarte albastre, asa cum au fost cele dinaintea aderarii la UE. Licitația pentru tipărirea…

- "Londra are ceva de ascuns. Partenerii sunt nervosi", a declarat joi Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe. Marea Britanie a decis expulzarea a 23 de diplomati rusi in contextul crizei generate de atacul neurotoxic, atribuit Rusiei, care l-a vizat pe un fost agent rus…

- Marea Britanie are ceva de ascuns in cazul atacului neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent secret rus, considera Administratia Vladimir Putin, in contextul in care Londra a atribuit incidentul Moscovei. "Londra are ceva de ascuns. Partenerii sunt nervosi", a declarat joi Maria Zaharova,…

- ''Intreaga responsabilitate pentru deteriorarea relatiilor dintre Rusia si Regatul Unit ii revine actualei conduceri politice britanice'', a mentionat ambasada rusa la Londra intr-o declaratie. Ministerul de Externe britanic l-a convocat pe ambasadorul rus Aleksandr Iakoveno pentru a-l…

- Politistul britanic care a intrat in contact cu neurotoxina folosita in atacul asupra unui fost agent de spionaj rus se afla in stare stabila si este constient, a anuntat joi ministrul britanic de Interne, Amber Rudd, relateaza site-ul BBC News. "Am aflat in aceasta dimineata de la seful…

- Marea Britanie va continua sa negocieze pentru un acord personalizat cu Uniunea Europeana pentru a asigura atat relatii comerciale fara divergente, dar si va oferi Londrei posibilitatea de a incheia intelegeri comerciale cu alte state, a declarat Amber Rudd, ministrul britanic de Interne.…