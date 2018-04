Stiri pe aceeasi tema

- Situatie cu totul neobisnuita in Australia. O femeie s-a maritat. cu ea insasi. Ceremonia privata - la care au participat doar 3 persoane - a avut loc pe o plaja din orasul turistic Gold Coast.

- Un medic a fost nevoit sa se casatoreasca cu o straina, dupa ce mireasa lui l-a parasit in fața altarului. Motivul este unul incredibil. Femeia l-a parasit doar pentru faptul ca acesta era chel. Ravi Kumar din India a calatorit aproape 1000 de kilometri pentru a se casatori cu o femeie pe…

- O companie din Spania a fost dur criticata dupa ce ar fi respins o femeie care a aplicat pentru un loc de munca, motivul fiind unul incredibil. Refuzul a venit pentru faptul ca aceasta nu era barbat.

- Un hot de masini polonez, cautat de justitie, a ales in cele din urma sa se predea miercuri, de Ziua Indragostitilor, explicand ca a obosit sa se certe cu partenera sa, a anuntat miercuri politia din Varsovia, citata de AFP, potrivit jurnalul.ro.

- Brian si Maria Schulz sunt doi tineri din New Jersey, care au fost nevoiti sa isi uneasca destinele intr-o baie. Pe durata evenimentului, mama mirelului a inceput sa aiba probleme de respiratie, iar o persoana a insotit-o la baie, unde i-a pus o masca de oxigen. A

- In timpul ceremoniei, mama mirelui a inceput sa aiba probleme de respirație, iar un ofițer a insoțit-o la baie, unde i-a administrat o masca cu oxigen. Mirii au insistat ca femeia sa fie prezenta in momentul in care iși unesc destinele, insa starea sa de sanatate nu i-a permis. Cei doi viitori…

- Ziua casatoriei trebuie sa fie un moment unic, pe care fiecare sa-l pastreze in suflet toata viata. Acesta este si cazul a doi miri a caror nunta s-a trasformat cu adevarat intr-un moment de neuitat.