Motivul incredibil pentru care DSP nu a închis un cabinet medical unde au fost găsite medicamente și seringi expirate DSP Arad a transmis, miercuri seara, ca face controale in toate spitalele, ambulatoriile si cabinetele medicilor, descoperind mai multe probleme la un cabinet de medicina de familie, scrie Agerpres. Conform sursei citate, in acel cabinet au fost descoperite medicamente si materiale sanitare expirate si "multe alte aspecte care nu trebuie sa existe intr-un cabinet medical". Sanctiunea aplicata se ridica la 6.000 de lei. Activitatea nu a fost suspendata insa, DSP motivand ca "suntem in plina campanie de vaccinare, cu toate ca aceasta era abordarea corecta". In mai multe imagini oferite de inspectori… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

