Stiri pe aceeasi tema

- Unul din patru soferi depaseste viteza legala pe autostrazi in Romania. O arata camerele de monitorizare instalate de Compania de Drumuri pe patru sosele de mare viteza din tara. Desi conducatorii auto nu tin cont de reguli, politistii nu ii pot amenda. Camerele instalate nu sunt omologate asa ca imaginile…

- Bolnavii de cancer din Romania raman fara medicamente. Pentru unele dintre ele, stocurile vor fi epuizate in mai puțin de o luna, iar medicii cer sa se gaseasca urgent o soluție, pentru ca altfel viața a mii de oameni este in pericol.

- 75 comprimate de anabolizante au fost gasite ascunse si nedeclarate in bagajul unei moldovence, pasagera intr-un microbuz inmatriculat in Bulgaria. Aceasta a fost deconspirata in Punctul de Trecere a Frontierei Albita.Comprimatele urmau a fi introduse ilegal in Romania.

- Anghel Iordanescu (69 de ani) a fost prezent in tribunele stadionului ce ii poarta numele, la meciul naționalei de tineret cu Irlanda de Nord U21 (3-0) „Acum sa va spun intamplarea de la meciul cu Irlanda. Intamplator, am ajuns in tribuna si intamplator, observatorul UEFA de la meciul echipei noastre…

- Judecatorii din Romania au facut, din nou, dreptate! Un individ care a abuzat o fata ani la rand, a amenintat-o si a hartuit-o, a fost lasat slobod de magistrati, primind o pedeapsa cu suspendare.

- Ilie Dumitrescu, fost internațional roman, a comentat decizia UEFA de crea o noua competiție intercluburi și de a exclude cluburile din Liga 1 din Europa League. PE SCURT: UEFA imparte fotbalul european in Champions League, Europa League și Europa Conference League;Romania (locul 30 in clasamentul UEFA)…

- Platforma de jocuri in cloud boosteroid.com a fost lansata zilele trecute si a devenit instant preferata gamerilor din Romania. Practic cele mai populare jocuri precum Fortnite, Call of Duty, World of Tanks, World of Ships pot fi jucate acum de pe orice computer, chiar si Apple, contra unui abonament…

- Caz ciudat in Dambovița. Un preot din Buciumeni a incendiat mașina soției, care se pare ca il parasise. Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pe numele barbatului, mai ales ca soția acestuia depusese o plangere impotriva lui ,pentru amenințari repetate cu