- Vedeta de televiziune Kim Kardashian a depus actele de divort de rapperul Kanye West, dupa sapte ani de mariaj, separarea urmind sa fie una amiabila. Potrivit CNN, in cererea de divort, Kim Kardashian citeaza diferente ireconciliabile si vrea custodie comuna pentru cei patru copii ai cuplului. De asemenea,…

- Vedeta americana de reality-show Kim Kardashian a cerut oficial divortul de sotul ei, rapperul si antreprenorul Kanye West, a informat vineri AFP o purtatoare de cuvant, dupa saptamani de speculatii cu privire la o posibila separare. Ei s-au casatorit in mai 2014 si au patru copii, pentru care Kim Kardashian…

