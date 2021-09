Daniela Gyorfi și George Tal formeaza unul dintre cele mai sudate cupluri din showbizul romanesc, in ciuda faptului ca nu au ajuns niciodata in fața altarului. Cei doi traiesc de 15 ani o poveste frumoasa de dragoste și au impreuna o fiica. Daniela Gyorfi a dezvaluit motivul din cauza caruia... The post Motivul incredibil pentru care Daniela Gyorfi și George Tal nu se casatoresc. Sunt impreuna de 15 ani appeared first on Tabu .