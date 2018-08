Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Canada au admis ca folosesc website-uri cu baze de date ADN si site-uri comerciale de genealogie pentru a determina nationalitatea unora dintre migrantii pe care ii investigheaza, relateaza BBC.

- Vremea rea si ploile putenice pun in alerta autoritatile. Barajul Bicaz a fost deversat controlat, de teama unor avarii dupa ce lacul de acumulare s-a umplut. Iar vestile de la hidrologi nu sunt deloc bune. Pana vineri seara judetul Neamt este sub avertizare hidrologica de cod portocaliu, iar cele mai…

- Olanda duce oficial lipsa de infractori. Autoritațile de la Amsterdam au decis sa inchida patru penitenciare pentru ca stau practic goale.Din totalul de 13 500 de locuri din puscarii, doar doua treimi sunt ocupate.

- Polițiștii au intrat, ieri dupa amiaza, in stare de alerta dupa ce in padurea de langa Sinersig a fost gasit cadavrul unui barbat, care intrase in putrefacție. Cum acesta prezenta urme de violența la fața locului au sosit polițiștii de la Serviciul investigații criminale și un procuror de la Parchetul…

- "Analizele de laborator arata ca vacuta, care a petrecut 15 zile in Serbia dupa care a revenit in Bulgaria, sunt negative pentru toate maladiile testate", a anuntat luni Agentia pentru securitatea alimentara din Bulgaria. "Nu va mai fi sacrificata si va reveni la cireada ei pana la sfarsitul saptamanii",…

- Andrew McIntosh (54 de ani) este acuzat ca și-a ucis soția, Patricia, cu o cratița pentru ca femeia ar fi refuzat sa scada din prețul de vanzare al casei in care au locuit pana sa se desparta. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Aceasta a fost gasita […] The post…