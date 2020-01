Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile germane analizeaza ipoteza unei drame familiale in cazul atacului armat din Germania, afirma surse din cadrul comisiei de ancheta citate de publicatia Bild. Un individ a deschis focul, omorand mai multe persoane si ranind altele. Conform agentiei DPA, cel putin sase persoane au fost…

- Mai multe persoane au fost ranite și cateva ar fi murit dupa un incident armat ce a avut loc vineri in Germania, a informat, poliția, adaugand ca suspectul a fost reținut.Incidentul a avut loc la ora locala 12.

- Sase persoane au fost ucise cu focuri de arma in orasul Rot am See din sudul Germaniei si o persoana suspecta a fost arestata, informeaza vineri dpa.Incidentul armat a avut loc in oraselul Rot am See, situat la aproximativ 100 de kilometri de Nurnberg. Un individ a deschis focul, omorand…

- Trei persoane au murit si alte patru au fost ranite, miercuri dupa-amiaza, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit frontal, pe DN 2, in judetul Ialomita. Autoritatile au activat Planul rosu de interventie, unul dintre raniti urmand a fi preluat de elicopterul SMURD pentru a fi dus la un spital din…

- Potrivit poliției, cel puțin șase persoane au fost ucise în nordul Indiei în ultima zi de proteste împotriva noii legi a cetațeniei, relateaza BBC .Șeful poliției din regiunea Uttar Pradesh, OP Singh, a mai spus agenției de știri Reuters ca alți 32 au fost raniți. Cel puțin…

- Noua persoane au fost ucise sambata in explozia unei masini-capcana la Tal Abyad, in nordul Siriei aflat sub control turc, potrivit Observatorului Sirian al Drepturilor Omului (SOHR), relateaza AFP, potrivit news.ro.SOHR, care dispune de o vasta retea de surse in aceasta tara devastata de…

- Polițiști din cadrul Serviciului Rutier Brașov s-au sesizat astazi, din oficiu, cu privire la faptul ca marcajul rutier longitudinal axial continuu, de pe DN 11 km. 10+850m, (zona de acces spre restaurantul Fish4Life), a fost modificat in marcaj discontinuu. Mai mult, potrivit purtatorului de cuvant…

- Autoritatile din Bangladesh au evacuat peste 300.000 de persoane din satele situate de-a lungul coastei si din mai multe insule si planuiesc sa evacueze un total de un milion si jumatate de persoane inaintea sosirii uraganului Bulbul, sambata, la inceputul serii, informeaza AFP