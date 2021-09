Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Alexandru Rafila a sustinut joi ca Romania are o rata a transmiterii coronavirusului de 1,26, fiind pe locul doi in Europa, dupa Slovacia. Motivul il reprezinta faptul ca majoritatea populației nu s-a vaccinat, a indicat reprezentantul Romaniei la OMS. "E clar ca Romania are o problema…

- Licența A de antrenor este o calificare la care mulți tehnicieni ravnesc, ea devenind tot mai greu de obținut, in afara ”meritocrației” fiind și alte … condiții de indeplinit, mai ales in Romania. Ei bine, atunci cand aceasta licența este obținuta intr-o țara cu cota maxima in fotbal, anume Spania,…

