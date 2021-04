Stiri pe aceeasi tema

- Inca o gradinița inchisa, din cauza infectarilor cu virusul SARs-Cov 2. Din 5 aprilie, s-au suspendat activitațile didactice, ce presupun prezența fizica și la Gradinița cu program prelungit nr.2 de pe str. Constantin Brancoveanu. Trei cadre didactice și o ingrijitoare au fost infectate. Procesul…

- Azi ajunge in Romania cea mai mare tranșa de vaccinuri Pfizer: peste 500.000 de doze. Acestea vor fi livrate pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Vaccinurile sunt transportate in conditii optime de siguranta, in containere speciale, cu gheata carbonica si folie etansa. Procesul de…

- Doua femei, mama și fiica, din localitatea vasluiana Mascurei, comuna Pogana, au fost reținute in noaptea de miercuri spre joi de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vaslui, dupa ce au complotat alaturi de un satean sa-l omoare pe soțul tinerei. Motivul: cele doua voiau sa puna mana pe doua…

- Artista Luciana Spinu, soția vocalistului și compizitorului Dorin Ieșeanu, e daramtata de durere dupa ce a aflat ca partenerul sau de viața a murit dupa infecția cu COVID-19. Ea a postat un mesaj cutremurator pe rețelele de socializare.

- Tavi Clonda și-a deschis din nou sufletul in fața telespectatorilor Antenei Stars și le-a vorbit despre un subiect sensibil. Deși nu este o fire care sa se planga, celebrul cantareț le-a marturisit fanilor ca se confrunta cu unele probleme de sanatate, pe care le are de ceva timp. Iata la ce este nevoit…

- Giulia Anghelescu și Vlad Huidu formeaza unul dintre cele mai discrete, dar și mai amuzante cupluri din lumea mondena, astfel ca pe 14 februarie și-au incantat fanii cu cateva imagini de senzație. Artista și-a surprins soțul intr-o ipostaza de zile mari, semn ca cei doi iși sarbatoresc iubirea altfel,…

- In decembrie 2020, Flavia Mihașan și iubitul ei, Marius Moldovan, au dezvaluit ca vor deveni parinți pentru a doua oara. Perechea mai are un fiu, Carol, in varsta de un an. In luna mai a anului acesta, Flavia și Marius vor deveni parinții unui al doilea baiețel. Flavia Mihașan și iubitul ei au ales…

- Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, s-au casatorit cu 8 ani in urma. Perechea are impreuna doi copii, un fiu și o fiica, Mikael Eduard și Antonia Sabina. Cum a fost ceruta Giulia Anghelescu in casatorie? Soțul spune ca nu ar mai repeta experiența In mediul online, intrebat de un urmaritor de-al…