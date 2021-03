Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat cazut pe strada, inconștient, a fost jefuit de un tanar de 20 de ani, care a profitat de starea grava in care se afla. Evenimentul s-a produs miercuri, in Sectorul 5 al Capitalei, iar tanarul a fost prins de jandarmi, anunța Mediafax. Jandarmii au observat miercuri, pe o strada din…

- Mihai Varga, un clujean plecat în Marea Britanie, designer industrial și cercetator, a vorbit despre problema blocurilor între case din Cluj-Napoca, într-o intervenție la dezbaterea Centrului de Inovare și Imaginație Civica pe tema „Locuire”.…

- Fara masca de protectie la orele de sport. „Sunt copii care au lesinat”, acuza sindicalistii din Educatie, care cer o decizie urgenta. Insa medicii raman precauti si recomanda purtarea mastii in interior. De trei saptamani, așa se desfașoara ora de sport in doua clase primare de la Școala 49, din Capitala.…

- Salvamontiștii din Bușteni au avut o misiune cu risc extrem din cauza unui turist ce nu s-a echipat corespunzator pentru condițiile meteo. Barbatul era nepregatit și a ramas blocat pe munte. Misiune dificila pentru salvamontiștii din Bușteni Sambata seara, salvamontiștii din Bușteni au avut o misiune…

- Autoritațile din Gorj au aplicat 157 de sancțiuni contravenționale, in valoare de 38.000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 55/2020, privind respectarea masurilor anti Covid. In ultimele 24 de ore, sub coordonarea Instituției Prefectului Gorj, au fost desfașurate 16 actiuni de verificare…

- Transferoviar Calatori, una din companiile care opereaza pe ruta Gara de Nord - Aeroportul Otopeni, a anunțat marți ca mai multe trenuri vor fi suspendate in perioada 25 ianuarie-13 februarie. Motivul invocat este ca sunt necesare lucrari de intreținere a liniei, inaugurate in urma cu o luna.

- Premierul Florin Cițu a anunțat miercuri discuții cu sindicatele care au ieșit in strada și se așteapta la o ințelegere din partea acestora, afirmand ca salariile in Romania au crescut anul trecut, deși a fost o perioada dificila. „Eu am avut discuții cu sindicatele și anul trecut și le-am…

- Masura este valabila pe o perioada de doua saptamani, cu posibilitatea de prelungire, in cazul in care va fi nevoie. Incepand cu data de azi, zborurile din Romania catre Marea Britanie și Irlanda de Nord, precum și cele catre Romania din cele doua țari sunt suspendate pentru o perioada de 14 zile.…