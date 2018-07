Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac - Nagylak au depistat un autoturism marca BMW, in valoare de 23.000 de euro, condus de un cetațean roman, cautat de autoritatile din Austria. In data de 23.07.2018, in jurul orei 15.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota au depistat un autoturism marca Mercedes-Benz, in valoare de 4.000 de euro, cautat de autoritatile din Belgia. In aceasta dimineata, in jurul orei 03.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II-Csanadpalota,s-a…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota au depistat un autoturism marca BMW in valoare de 3.500 lire sterline, cautat de autoritatile din Marea Britanie. La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II –Csanadpalota, s-a prezentat pentru efectuarea…

- Politistii de frontiera aradeni au descoperit intre banchetele unui microbuz, o fata in varsta de 8 ani, ascunsa de mama ei sub fusta, cu intentia de a fi trecuta ilegal frontiera romano-maghiara. In aceasta dimineata, in jurul orei 00.15, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac - Nagylak, s-a prezentat…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota au depistat un autoturism marca Toyota, in valoare de 6 000 euro, cautat de autoritatile din Italia. La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II -Csanadpalota, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat doi cetateni din Vietnam care au incercat sa iasa din Romania folosindu-se de doua pasapoarte false. La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota s-au prezentat pentru a iesi din tara doi barbati, care la controlul de frontiera s-au legitimat…

- Un barbat cu dubla cetatenie, romana si suedeza, pe numele caruia era emis de catre autoritatile din Suedia un mandat european de arestare pentru savarsirea infractiunii de trafic si consum de droguri, a fost depistat de politistii Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota, au informat,…