Stiri pe aceeasi tema

- Combinația perfecta dintre spiritul autohton și lifestyle-ul contemporan se regasește in AVANERA, noul complex rezidențial situat in centrul orașului Suceava. Cel mai mare proiect imobiliar din Bucovina este unul dedicat modernitații, care și-a propus de la bun inceput sa indeplineasca standardele ...

- Un tanar in varsta de 19 ani, din Solca, a fost reținut pentru un furt comis in municipiul Suceava, la aproximativ doua luni de zile dupa ce judecatorii l-au pus in libertate, dupa ce a fost arestat preventiv și judecat pentru o talharie comisa in centrul Sucevei.Alexandru Nicolae Cuciureanu este ...

- Cațiva parinți din municipiul Suceava au fost amendați de polițiștii locali, intrucat copiii lor au aruncat detergent in fantanile arteziene din zona centrala. Anunțul a fost facut prin telefon, la Radio Top, de șeful Poliției Locale, Ovidiu Doroftei. Potrivit acestuia, copiii au aruncat cu detergent…

- Institutiile abilitate din Suceava au facut o ancheta sociala, in cazul familiei batranului care a fost surprins in timp ce schingiuia un porumbel in centrul orasului. Barbatul a fost intrebat ce va face cu pasarea si a raspuns ca vrea sa o manance.

- Clopotele rasuna a durere și intristare. Este doliu in Bucovina! Slujba inmormantarii Parintelui Arhiepiscop Pimen este oficiata acum, la Catedrala Arhiepiscopala din Suceava, de IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, locțiitor de Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, IPS Teodosie, ...

- Senatul a adoptat, marti, in plen, propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii apelor nr.107/1996, act normativ menit sa creeze cadrul necesar pentru accelerarea realizarii cadastrului imobilelor proprietate publica aflate in domeniul public al apelor.Senatorii au votat…

- Taparo, unul dintre cei mai mari producatori de mobilier din Romania, s-a reprofilat in vreme de pandemie și produce echipamente de protecție pentru medici, avizate de autoritați. Prioritatea companiei romanești este sa acopere nevoile spitalelor din prezent, ramase fara maști și combinezoane, iar…

- La Iași, deși centrul regional de testare pentru toata Moldova are capacitatea de a face 750 de teste pe zi, se lucreza puțin peste 100 de probe. Nelu Tataru, ministrul sanatații, a aflat de la Libertatea de situația din județ. „E clar ca ceva nu merge acolo. Ori se dirijeaza catre anumite locuri testele…