- Statele Unite sustin, intr-un document facut public dupa lansarea atacului aerian in Siria, ca au „o cantitate semnificativa” de dovezi care arata ca regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad este responsabil de atacul chimic de pe 7 aprilie asupra orasului Duma. Este vorba de martori oculari…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut apel sambata la statele membre sa dea dovada de retinere si sa se abtina de la orice actiune care ar putea conduce la o escaladare a situatiei dupa atacurile occidentale asupra Siriei, informeaza AFP. "Fac apel la toate statele membre…

- Statele Unite au "dovada" ca fortele lui Bashar al-Assad au utilizat arme chimice intr-un atac efectuat sambata la Douma, in Siria, a afirmat purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, Heather Nauert, transmite AFP. "Atacul a avut loc sambata si noi stim cu certitudine ca a fost…

- Franta are dovada ca guvernul sirian a folosit arme chimice saptamana trecuta in orasul controlat de rebeli Douma, langa Damasc, a dat asigurari joi presedintele francez Emmanuel Macron in timpul unui interviu televizat, relateaza AFP si dpa. 'Avem dovada ca saptamana trecuta....au…

- Situatia din Siria se complica, iar conflictul militar deschis intre Statele Unite si Rusia pare sa fie mai aproape ca niciodata. Conflictul a escaladat dupa recentul atac chimic care a vizat populatia civila din Siria si pentru care a fost blamat presedintele Bashar al Assad.

- Supusa unor puternice presuni interntaionale, puterea a autorizat de altfel intrarea unor ajutoare umanitare in Ghouta de Est, pentru prima oara dupa raidurile sangeroase care au vizat, saptamana trecuta, enclava rebela asediata in apropiere de Damasc. Regimul sirian a fost acuzat ca a comis recent…