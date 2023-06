Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de jumatate dintre oameni și-au depozitat coșul de gunoi sub chiuveta sau in camara, iar acest lucru a devenit o obișnuința. Insa, fara sa știe la cde probleme se expun sau ca aceasta este sursa multor probleme cu care se confrunta majoritatea oamenilor in locuințele lor. Iata unde se depoziteaza…

- Foarte mulți dintre romani depoziteaza coșul de gunoi sub chiuveta, respectiv in masca acesteia. Experții in sanatate au anunțat acum de ce nu e indicat sa ții coșul de gunoi sub chiuveta. Acesta este greșeala pe care o fac toți romanii și care ii poate imbolnavi. Daca pastrezi coșul de gunoi sub chiuveta…

- Pe baza rezultatelor unui sondaj realizat in 13 țari, un urolog a constatat ca barbații urineaza greșit. Cum ar trebui aceștia sa urineze de fapt? Urologul spune ca barbații urineaza greșit deoarece o fac stand in picioare și nu așezați, așa cum ar trebui.

- Tu știi care este motivul nebanuit pentru care angajații Starbucks scriu greșit multe nume? Este foarte posibil sa nu te fi gandit niciodata la asta. Daca ai crezut ca aglomerația sau galagia reprezinta cauzele unor astfel de acțiuni, te-ai inșelat. Afla in randurile de mai jos ce strategie de marketing…

- Lucrarile de la Autostrada Ploiești-Buzau sunt in intarziere cu o jumatate de an. Sunt acuzații lansate de Asociația Pro Infrastructura care a publicat imagini filmate din drona in care nu se vede nicio mișcare pe acest șantier.

- Principalul cotidian sud-african, „Sunday Times”, relateaza ca autoritațile sud-africane incearca sa convinga Kremlinul sa renunțe la ideea ca președintele Vladimir Putin sa participe la summitul BRICS care va avea loc in Africa de Sud in aceasta vara.Motivul este mandatul de arestare emis pe numele…

- ACTUALIZARE 12.30 Mecanicul de locomotiva „a greșit fara niciun dubiu”, a declarat la Digi24 directorul CFR Calatori, Traian Preoteasa. „Mecanicul de locomotiva a depasit controlat semnalul pe culoarea rosie. Asta e marea lui greșeala. De ce a facut treaba asta va da explicatii comisiei de ancheta.…