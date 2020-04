Motivul a fost suspendat procesul de vânzare de către CEZ a activelor din România: Banii Ordonanța militara 8 din 9 aprilie a surprins actorii de pe piața energiei. Conține un articol care îi blocheaza pe cehii de la CEZ de a vine activele din România. Acum în aprilie ar fi trebuit sa primeasca ofertele angajante. De ce ar opri statul un proces în derulare de vânzare a unor active? Potrivit informațiilor HotNews.ro, motivul este simplu: valoarea companiei este una acum, dar daca va începe o criza economica puternica, ar putea fi alta, mai mica.



