- CentrulINFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza cavalorile de trafic sunt ridicate pe DN 5D, centura ocolitoare a municipiuluiGiurgiu, judetul Giurgiu, pe sensul de iesire din tara, unde autoturismelecircula cu viteza foarte redusa, iar autocamioanele formeaza coloana pe odistanta…

- In weekend-ul care tocmai a trecut, Roxana Nemeș și soțul ei, Calin Hagima, au fost nași de cununie. Cei doi au stralucit in ținutele pe care le-au ales pentru marele eveniment. Iata ce au purtat artista și partenerul ei de viața!

- La unul dintre cele mai mari spitale de pediatrie din Capitala, medicii vad lunar zeci de cazuri in care copiii ajung internați cu supradoza de medicamente, iar unii dintre pacienții drogați au doar 11 ani. Fenomenul consumului de antidepresive in combinație cu alcool sau alte substanțe interzise pare…

- Inca un domeniu cheie din economia romaneasca are nevoie de angajati ca de aer. Este vorba despre agricultura. Fermierii se plang ca nu mai gasesc oameni care sa conduca tractoarele. Asta desi salariile din domeniu ajung chiar si la 3.000 de euro.

- Un restaurant din Capitala a starnit controverse pe Facebook, dupa ce a atras atenția clienților care vin insoțiți de copii ca in timpul vizitei micuții sunt obligați „sa ramana tot timpul așezați” la masa. Este vorba despre un anunț afișat inca de acum cateva luni și prin care se incearca prevenirea…

- In mai multe instituții de invațamint din capitala, in aceasta saptamina, au avut loc vizite de monitorizare privind organizarea procesului de alimentație, noteaza Noi.md. Controalele riguroase au vizat calitatea materiilor prime recepționate și a preparatelor culinare finisate, precum și a modului…

- Nici nu s-au stins bine ecourile scandalului de la școala Nicolae Titulescu din Capitala, acolo unde un elev a fost violat in toaleta, și avem parte de o noua poveste cu iz penal: un elev a fost atacat in curtea școlii și taiat la mana cu o maceta.

- O femeie din Capitala a fost retinuta, sub acuzatia de violenta in familie in modalitatea tentativei de omor, dupa ce si-a injunghiat de doua ori sotul, la interval de 13 ore. Dupa a doua agresiune, barbatul a reusit sa iasa din casa si sa ajunga la un magazin din apropierea locuintei, angajatii cerand…