- Unul din doi angajați romani pleaca anul acesta in concediu, in prima vacanța fara restricții dupa pandemie, cu un buget mai mic sau cel mult egal cu cel de anul trecut, potrivit unui studiu.

- Vești bune pentru romani: Salariile ar putea fi majorate cu 15% pentru angajații cu venituri mai mici de 2000 de lei Vești bune pentru romani: Salariile ar putea fi majorate cu 15% pentru angajații cu venituri mai mici de 2000 de lei In cursul nopții de luni, Ministerul Finantelor a publicat proiectul…

- Ca in in fiecare an, și in 2022 angajații bugetari vor primi de la stat tichetele de vacanța. O particularitate a anului 2022 este faptul ca și angajații privați vor putea primi aceste tichete. Pe de alta parte, daca va intrebați ce poți plati cu tichetele de vacanța in 2022, raspunsul il aflați citind…

- Industria farmaceutica din Romania a crescut constant in ultimii ani, iar evoluția s-a vazut și in nevoia companiilor de a-și extinde echipele. Cu aproximativ 6.000 de joburi postate in prima jumatate a anului, numarul de poziții deschise pentru cei care vor sa lucreze in domeniu a fost cu 60% mai mare…

- Crina Pintea, pivotul nationalei de handbal feminin a Romaniei, nu va mai evolua la Gyor ETO, cu care mai avea un an de contract si in schimbul rezilierii acestuia, la propria cerere, campioana Ungariei a impus o taxa de transfer.

- Studiu BestJobs Visurile de copil nu se potrivesc cu responsabilitațile de adult sau cel puțin așa arata rezultatele sondajului de Ziua Copilului realizat pe platforma de recrutare BestJobs. Mai exact, 95% dintre angajații romani au spus ca lucreaza in domenii diferite de cele la care visau atunci cand…

- Flexibilitatea legata de orele de lucru este mai importanta pentru angajatii romani decat cea oferita de locatia de unde isi pot indeplini sarcinile de serviciu, cei doi ani de pandemie generand o revolutie in dinamica angajat-angajator, condusa de generatia Z si millennials, arata un studiu.

- Salariul minim european ar putea aduce circa 1.000 de lei in plus pentru angajații romani: Negocieri la Bruxelles Salariul minim european ar putea aduce circa 1.000 de lei in plus pentru angajații romani: Negocieri la Bruxelles Europarlamentarul liberalul Rareș Bogdan a anunțat ca miercuri a luat sfarșit…