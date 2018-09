Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 16 persoane au murit dupa ce un autocar ce transporta turisti s-a rasturnat de pe un drum cu serpentine si a cazut intr-o prapastie in apropierea orasului Svoghe din Bulgaria, a anuntat ministrul de Interne Valentin Radov, relateaza site-ul agentiei...

- Cel puțin 15 persoane au murit și alte 27 au fost ranite, dupa ce un autocar cu turiști s-a rasturnat intr-o prapastie, in Bulgaria. Accidentul a avut loc pe o autostrada, la 20 de kilometri distanța de capitala Sofia. In urma tragediei, Guvernul de la Sofia a decretat ziua de luni zi de doliu național.

- Vești bune pentru turiști: au inceput reducerile pe litoralul romanesc, iar preturile de cazare au scazut cu pana la 30%. Se considera deja ca varful sezonului estival a trecut, chiar daca temperaturile se mentin ridicate, iar hotelurile au toate camerele rezervate. O noua serie de reduceri va avea…

- Litoralul românesc devine din ce în ce mai cautat. Sunt turiști care deja merg an de an la mare în țara. Revin acolo unde sunt rasfațați la fel ca în strainatate.

- Patru persoane au ajuns la spital in urma unui scandal in care au fost implicate 11 persoane, turisti si angajatii unui restauraunt din localitatea 2 Mai. Conflictul a pornit dupa ce doi dintre turisti nu au fost lasati sa intre in local deoarece nu respectau codul vestimentar al acestuia, fiind in…

- Șapte persoane au fost ranite, intre care patru copii, intr-un accident rutier produs, duminica seara, in orașul Ovidiu din județul Constanța, de un șofer care a urcat la volan in stare de ebrietate.

- Tot mai multi turisti straini aleg sa-si petreaca vacanta de vara pe litoralul romanesc. Potrivit touroperatorului "Paradis Vacante de Vis", cele mai cautate statiuni sunt Mamaia, Eforie Nord, Venus, Saturn, Jupiter, Cap Aurora, Eforie Sud.

- Deși ultimii ani au adus o creștere a incasarilor pentru hotelierii de pe litoralul romanesc, nu s-ar zice ca, astazi, investitorii de la noi i-au intrecut pe cei din Bulgaria. Jucatorii din piața de turism scot la iveala principalele cauze pentru care ne aflam, inca, in umbra bulgarilor.