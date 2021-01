Stiri pe aceeasi tema

- Cand Donald și Melania Trump vor parasi Casa Alba in dimineața zilei de 20 ianuarie, cei doi vor fi inca, tehnic, președintele și Prima Doamna a Americii. Cel puțin pana la pranz, cand Joe Biden va fi oficial investit președintele SUA. Cu toate acestea, soții Trump nu doar ca nu vor participa la ceremonie…

- Gest de necrezut din partea soților Trump! Ei vor fi in continuare președintele și Prima Doamna a Americii pana miercuri, 20 ianuarie, pana la pranz. Cu toate acestea, ei nu numai ca nu vor participa la ceremonia de investire a noului președinte al SUA, dar nici macar nu ii va lasa pe soții Biden sa…

- Melania Trump a transmis un mesaj, postat pe site-ul Casei Albe, tuturor americanilor, in contextul in care in curand aceasta va preda scaunul de Prima Doamna. In textul intitulat ”Drumul care ne asteapta”, sotia lui Donald Trump amintește o singura data despre soțul ei și de mai multe ori despre violențele…

- Melania Trump, mai fericita ca niciodata ca pleaca de la Casa Alba? Melania și Donald Trump incep sa se pregateasca pentru momentul in care vor parasi Casa Alba. Un moment nu prea indepartat. De altfel, decorarea Casei Albe de Craciun se afla printre ultimele acțiuni ale Melaniei in calitate de Prima…

- Președintele in exercițiu Donald Trump a participat marți la ceremonia anuala de gratiere a unui curcan cu ocazia celebrarii Zilei Recunostintei (Thanksgiving), informeaza dpa, citata de Agerpres.Dintre cei doi curcani care se plimbau prin gradina de trandafiri a Casei Albe, Corn (Porumb) si Cob (Cocean),…

- Tradiționalul Pom de Craciun, care va fi imbodobit la Casa Alba, a fost intimpinat de Prima Doamna a SUA, Melania Trump. Sunt ultimele saptamini pe care Melania Trump le petrece la Casa Alba dupa ce Donald Trump a pierdut alegerile. Bradul a fost adus de o trasura trasa de cai pina in fata usii principale…

- Directorul politic al Casei Albe, Brian Jack, a fost testat pozitiv pentru Covid-19 in weekend, potrivit CNN, care citeaza New York Times. Potrivit sursei citate, Brian Jack, care a petrecut seara de marți in urma rezultatelor alegerilor prezidențiale la Casa Alba, completeaza lista in creștere a inalților…