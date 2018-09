”Motivele pentru care Liviu Dragnea trebuie EXECUTAT”. Scenariu negru din PSD: Unde se va ajunge

Stiri pe aceeasi tema

- Trei lideri ai PSD au semnat un act in care cer negru pe alb demisia lui Liviu Dragnea, considerat principalul vinovat pentru imaginea pe care o are acum partidul și pentru procentele pierdute in sondaje. Liderii PSD se vor reuni peste doua zile in Comitetul Executiv National.

- Viceprim-ministrul Paul Stanescu s-a întâlnit cu alți peste 20 de lideri judeteni social-democrati pentru a discuta despre o posibila actiune de retragere a sprijinului politic pentru presedintele PSD, Liviu Dragnea.”Viceprim-ministrul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii…

- 28 de PSD-isti pregatesc rascoala Concret: surse din interiorul PSD au dezvaluit pentru PSnews.ro ca pana vineri, 14 septembrie, 28 de de PSD-isti (presedinti de organizatii si membrii CEx) vor redacta o scrisoare ce va produce un adevarat cutremur in interiorul PSD. Mai exact, in scrisoarea redactata…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, le-a trimis o scrisoare colegilor sai social-democrati, in care spune ca se incearca discreditarea sa dupa ce a inceput sa il atace pe liderul PSD, Liviu Dragnea, transmite News.ro.

- Conducerea largita a PSD va analiza, vineri și sambata, in stațiunea Neptun, activitatea miniștrilor social-democrați dupa șapte luni de mandat și va stabili daca se impune o remaniere guvernamentala. Premierul Viorica Dancila va prezenta un bilanț al guvernarii și o analiza pe fiecare ministru in…

- Senatorul PSD, Ecaterina Andronescu, a cerut, marti, intr-o scrisoare deschisa adresata membrilor PSD, ca liderul social-democrat Liviu Dragnea sa se retraga din fruntea partidului, altfel PSD va pierde guvernarea. "Pentru binele Romaniei si pentru binele PSD-ului, presedintele partidului trebuie sa…

- Intr-o scrisoare deschisa adresata membrilor PSD, marti, s-a cerut retragerea din fruntea partidului a liderului social-democrat Liviu Dragnea, de catre senatorul PSD, Ecaterina Andronescu. „Pentru binele Romaniei si pentru binele PSD-ului, presedintele partidului trebuie sa faca un pas in spate,…

- Conducerea PSD ar putea da in sedinta de vineri un vot pentru ramanerea lui Liviu Dragnea in fruntea PSD si a Camerei Deputatilor, majoritatea liderilor din partid fiind alaturi de actualul presedinte al PSD, potrivit unor surse politice. Liviu Dragnea a fost condamnat miercuri, in prima instata, la…