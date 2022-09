Motivele pentru care câinii își mușcă coada. Ce spun specialiștii Se spune ca acest animal de companie blanos, cainele, este cel mai bun prieten al omului. Nu degeaba, cei care au acasa un patruped il considera parte din familie. Indiferent de rasa, sau de talie, cei care au un astfel de animaluț au observat ca, uneori, cațelușul alearga in jurul cozii pentru a o prinde. Te-ai intrebat vreodata care sunt motivele, și de ce face acest lucru? Iata ce spun specialiștii. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Pop (29 de ani), golgeterul lui Dinamo din acest sezon, vrea sa puncteze diseara, in derby-ul cu CSA Steaua. „Cainii” sunt cazați din nou in „aripa renovata” a bazei sportive de la Saftica, dupa ce a existat o intalnire lamuritoare intre reprezentanții lui Ionuț Negoița și Vlad Iacob, administratorul…

- Cainele este supranumit, și pe buna dreptate, cel mai bun prieten al omului deoarece ofera iubire necondiționata și are in general o atitudine protectoare fața de stapani. Insa, asemenea oricarui animal, cainele nu are ratiune și se bazeaza in primul rand pe instinct, astfel ca, in unele situații, pot…

- Fie ca il preferi dulce sau picant, ketchup-ul este unul dintre cele mai cunoscute condimente din lume. Indiferent ca-l folosești la cartofi prajiți, hamburgeri sau friptura, acest sos esențial da o aroma incredibila mancarurilor tale. Specialiștii iți spun daca trebuie sau nu sa-l ții la frigider.…

- Președintele Volodimir Zelenski i-a avertizat marți pe ucrainenii care locuiesc in zonele ocupate sa stea departe de instalațiile militare ale forțelor ruse, informeaza CNN . „In fiecare zi și in fiecare noapte, vedem noi relatari ale unor explozii care au loc pe teritoriul ocupat temporar de invadatori.…

- Cauți o soluție teRmica puternica, dar care sa și ofere locuinței tale un aspect exclusivist și carisma imprumutata de la magicul șemineu pe lemne? Atunci, specialiștii PEFOC, meșteri sibieni cu peste 20 de ani de experiența in comercializarea și montajul profesional al unui intreg univers de soluții…

- Dunarea scade vazand cu ochii de la o zi la alta. In mijlocul fluviului au aparut adevarate dune de nisip. Hidrologii spun ca ne confruntam cu o situație fara precedent, cand debitul este la mai puțin de jumatate fața de normalul perioadei. Patru județe din sudul țarii nu mai pot fi irigate din cauza…

- Egiptul si resorturile all-inclusive de la Marea Rosie au ajuns o destinatie preferata de romani. Motivele sunt mai multe. Hotelierii care asteptau revenirea spectaculoasa a romanilor pe litoralul romanesc au fost surprinsi sa vada ca, in aceasta vara, nu mai gasesc acelasi furnicar cu care s-au obisnuit…

- Daca unele lucruri pot fi cumparate de la second-hand, atunci lucrurile ar trebui sa stea cu totul altfel atunci cand vine vorba despre anvelope. Nu este doar despre bani, este și despre siguranța. Tocmai de aceea este foarte important sa nu faci compromisuri atunci cand vine vorba despre alegerea anvelopelor,…