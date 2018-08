Motivele pentru care bărbaţii adoră sexul în 3 Intotdeauna sexul in grup a fost un subiect aparte, excitant, dar si fantezia oricarui barbat. E posibil ca nu toata lumea sa fie de acord cu acest lucru, insa sexul in trei e interesant fiindca presupune sa gusti… din fructul interzis. Ce barbat nu viseaza sa faca sex cu mai multe femei? Vor sa traiasca si altfel de experiente care sa-i satisfaca din punct de vedere sexual. In articolul de mai jos, veti afla care sunt motivele pentru care reprezentantii sexului puternic adora sexul in trei. Isi indeplinesc o fantezie

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

Stiri pe aceeasi tema

