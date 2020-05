Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Interne a publicat motivele propuse pentru care persoanele se vor putea deplasa in afara localitații. Astfel, deplasarea persoanelor in afara localitaților va fi permisa in urmatoarele situații: 1. in interes profesional, inclusiv intre locuința/gospodarie și locul/locurile de desfașurare…

- Printre prevederi sunt și motivele pentru care persoanele se vor putea deplasa in afara localitații. Astfel, deplasarea persoanelor in afara localitaților va fi permisa in urmatoarele situații: 1. In interes profesional, inclusiv intre locuința/gospodarie și locul/locurile de desfașurare a…

- Ministerul de Interne a publicat sambata, 9 mai, motivele propuse pentru care persoanele se vor putea deplasa in afara localitații, dupa 15 mai, atunci cand Romania va trece in stare de alerta.

- Documente atasate: Masurile propuse de MAI Deplasarea persoanelor in afara localitatilor in urmatoarele situatii: 1. asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta; 2. activitati recreativ-sportive individuale desfasurate in aer liber (ciclism, drumetie,…

- Ministerul de Interne a publicat motivele propuse dezbaterii publice, pentru care persoanele se vor putea deplasa in afara localitații. Astfel, deplasarea persoanelor in afara localitaților va fi permisa in urmatoarele situații: 1. in interes profesional, inclusiv intre locuința/gospodarie și locul/locurile…

- Ministerul de Interne a publicat, pentru dezbatere publica, un nou document privind masurile care vor fi impuse din 15 mai, cand expira starea de urgenta. Cea mai asteptata precizare este cea privind deplasarea in afara localitatii de domiciliu. MAi a prevazut patru situatii in care deplasarea este…

- Sunt balbe la nivel guvernamental privind deplasarea in afara localitații din 15 mai. Premierul Ludovic Orban a evitat sa mai faca declarații pe marginea acestui subiect, spunand ca o decizie va fi comunicata cel mai probabil pe 14 mai.„Vom prezenta public aceasta informație, cand se va lua…

- Eliminarea restrictiilor dupa data de 15 mai se va face in mod gradual, avand la baza un singur criteriu, cel al riscului epidemiologic, a declarat Ludovic Orban. Deplasarea in afara localitații va fi permisa pentru anumite motive: la serviciu, la rude, a mai spus premierul.