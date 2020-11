Stiri pe aceeasi tema

- "Motive invocate de șoferi, pasageri sau pietoni pentru a justifica lipsa declarației sau deplasarea in afara locuinței dupa ora 23.00:1. - Nu am televizor acasa. Merg la prietena mea.- Și domnul din partea dreapta?- El are televizor, dar e stricat! Scrie și in declarație.2.…

- Deplasarea in afara locuinței in intervalul orar 23:00-05:00 se poate face doar pentru motive justificate, cum ar fi: – Interes profesional; – Asistența medicala care nu poate fi amanata și nici realizata de la distanța; – Achiziționarea de medicamente; – Ingrijirea/insoțirea copilului și/sau asistența…

- Inca un lucrator medical a fost rapus de virusul nemilos. Este vorba despre asistenta medicala din secția Endocrinologie a Spitalului Clinic Republican, Valentina Mihova. Vestea despre trecerea in neființa a acesteia a fost anunțata pe pagina de Facebook a instituției.

- Chiar daca autoritațile sunt convinse ca gestioneaza mai mult decat perfect situația creata de pandemie, lucrurile sunt departe de aceasta viziune, de realitatea concreta cu care se confrunta cetațenii, un caz relevant fiind cel din Targu Mureș, relatat de regizoarea Crista Bilciu, pe pagina sa de Facebook,…

- O tanara asistenta medicala ATI din Spitalul orasenesc Marghita, județul Bihor, care și-a facut o nunta cu sute de invitați in urma cu cateva zile a fost confirmata cu noul coronavirus, scrie ziarul local Ebihoreanul. Atat femeia, cat și soțul ei au șters pozele de pe site-urile de socializare.La nunta…

- Romeo Dunca, noul presedinte ales al Consiliului Judetean Caras-Severin, a anuntat, joi seara, pe Facebook ca a facut testul COVID-19 si este pozitiv. Adevarul scrie, ca Dunca a avut in ultimele zile mai multe intalniri cu diferiți șefi de instituții, iar izolarea s-a amana și investirea noilor consilieri…

- Primarul ales al Timișoarei, Dominic Fritz, va intra in izolare. Acesta a facut anunțul pe Facebook, in stilul caracteristic prececesorului sau, Nicolae Robu."Luni m-am intalnit cu o persoana care a aflat aseara ca are Covid-19. Am purtat masca, am pastrat distanța, sunt bine. Dar, ca o masura…

- Un tanar de 16 ani era sa treaca pe lumea cealalta, in prima zi a lunii iulie 2020. Acesta s-a inecat in ștrandul Codrișor. Din fericire pentru el, la ștrand era prezent și un pompier, aflat in timpul liber. Acesta i-a sarit in ajutor, readucandu-l la viața. Pompierul Ionuț a fost recompensat cu emblema…