- Cea mai așteptata artista din cadrul SAGA Festival din București, Nicki Minaj, care urma sa urce pe scena duminica noaptea, 7 iulie, a anunțat pe rețeaua de socializare Twitter ca nu mai ajunge in Romania, din cauza „problemelor de siguranța legate de protestele din zona”.Cantareața urma sa soseasca…

- Nicki Minaj, Rita Ora, Tyla, Armin Van Buuren si Hardwell se numara printre artistii care vor fi concerta la cea de-a patra editie Saga Festival, care va avea loc de vineri pana duminica, la Romaero, informeaza un comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES.

- Nicki Minaj va fi pe scena SAGA, festival care se va desfașura la Romaero, București, in weekendul 5, 6 și 7 iulie, și va urca pentru prima data pe o scena din Romania. Pe langa recunoașterea sa la nivel global, Nicki Minaj este cunoscuta și pentru cerințele sale extravagante atunci cand vine vorba…

- Cea de-a patra editie a festivalului SAGA va avea loc la Romaero in perioada 5-7 iulie. Spectatorii vor avea ocazia sa asculte peste 150 de artisti, multi dintre ei concertand pentru prima oara in Romania.

- Un raport privind evoluțiile economice și comerciale din Romania, intocmit de Biroul pentru Afaceri Economice și Comerciale al Ambasadei Greciei la București, arata ca Grecia a ocupat locul 5 in randul principalelor țari investitoare in Romania in 2023, urcand cateva trepte fața de poziția a 8-a din…

- Inca un domeniu cheie din economia romaneasca are nevoie de angajati ca de aer. Este vorba despre agricultura. Fermierii se plang ca nu mai gasesc oameni care sa conduca tractoarele. Asta desi salariile din domeniu ajung chiar si la 3.000 de euro.