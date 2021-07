Stiri pe aceeasi tema

- Tot joi, dupa anunțul din cadrul ședinței de Guvern privind revocarea din funcție a ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare, premierul Florin Cițu i-a spus și ministrului Agriculturii, Adrian Oros, ca va fi remaniat. The post Și ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a fost REMANIAT appeared first…

- Ludovic Orban nu crede ca se impune o remaniere guvernamentala „De o remaniere eu nu am auzit nimic oficial. Din punctul meu de vedere, ministrii PNL si-au facut datoria. De altfel, e si prematur dupa nici sase luni de guvernare sa te apuci sa faci remanieri. Daca cineva gandeste o remaniere, trebuie…

- Florin Citu vrea 5 remanieri la 1 iulie. 3 ministri de la PNL si doi de la USR PLUS. Se pare ca premierul profita la maximum de regula de aur care ii da puteri depline cand vine vorba despre remanieri. Liberalii Adrian Oros (Agricultura), Alexandru Nazare (Finanțe) și inca un ministru a carui identitate…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a afirmat marti ca termocentrala de la Mintia, deținuta de Complexul Energetic Hunedoara, “a fost pas cu pas distrusa. “Termocentrala de la Mintia cred ca va trebui sa fie o preocupare a noastra, a tuturor. Sunt de acord cu dvs. ca este o termocentrala strategica.…

- Un barbat din Bistrița Bargaului, inchis in propriul autoturism cu o butelie, a amenințat, miercuri, ca se arunca in aer, in fața Instituției Prefectului, din cauza ca nu poate intra in posesia unor suprafețe de teren de pe raza comunelor Bistrița Bargaului și Cetate. Forțele de ordine au delimitat…

- Fileca Industry din Beclean, a facut un mic pas inapoi in anul 2020. Producatorul și exportatorul de fire de tricotat a raportat o scadere de 7.72% a cifrei de afaceri. La fel este și in cazul profitului, care a inregistrat o scadere mare, de 58.09%. Fileca Industry din Beclean a suferit considerabil…

- Ministerul italian al Sporturilor a anuntat, marti, ca publicul va avea acces la turneele ATP si WTA de la Roma (8-16 mai), începând cu faza optimilor de finala, informeaza lequipe.fr.Valentina Vezzali, subsecretarul italian pentru Sport (si de sase ori campioana olimpica la scrima)…