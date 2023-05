Stiri pe aceeasi tema

- A sta pe podea cu picioarele incrucișate este unul dintre cele zece obiceiuri sanatoase relatate in cartea „Built to Move” semnata de Kelly Starrett și Juliet Starrett, coautori ai unor best seller-ului despre stilul de viața, scrie The Time.

- O poziție buna de dormit, impreuna cu o buna calitate a somnului pe parcursul nopții, relaxeaza coloana vertebrala și mușchii. Somnul insa este necesar, nu doar pentru relaxare, ci și pentru recuperarea mentala și fizica. De asemeneea, contribuie la refacerea sistemului imunitar.

Atat barbații, cat și femeile tind sa aiba dureri de spate din cauza stilului de viața. Cauzele problemelor de spate variaza, cum ar fi predispoziția genetica, varsta inaintata, supraponderalitatea, postura greșita și lipsa activitații fizice.

Spondiloza cervicala sau osteoartrita cervicala este o afectiune foarte des intalnita, incidenta acesteia fiind crescuta la persoanele in varsta si la cele care petrec mult timp stand pe scaun.

- Kinetoterapeuta Nicoleta Dimofte spune ca exista o legatura clara intre durerile de spate și lucrarile dentare, iar stomatologii trebuie sa consulte chiropractorii sau specialiștii in postura inainte de a incepe corecția dinților la pacienți, așa cum deja se practica in Occident.

- Durerea de spate este una din cele mai frecvente tipuri de durere raportat in intreaga lume. 8 din 10 persoane se plang de dureri de spate pe parcursul vieții. Sunt diverși factori ce contribuie la durerea de spate, insa și modul in care dormi, sau saltea

- Durerile puternice la nivelul coloanei vertebrale, care pot deveni de-a dreptul insuportabile in timpul nopții și nici nu cedeaza la medicația obișnuita, pot transforma viața oricui intr-un coșmar. Daca aceste dureri de coloana sunt insoțite și de contractura musculara, adica de o strangere sau o…

- Puține lucruri te pot scoate din activitate așa cum o fac durerile de spate. Crizele legate de spate sunt una dintre cele mai frecvente motive pentru care oamenii merg la medic. Despre cauzele acestor dureri și primul ajutor discutam cu dr. Ioana Zamfirescu, medic specialist Medicina de urgența.