Stiri pe aceeasi tema

- Este pentru a doua oara in ultima luna cand un avion american de acest tip realizeaza zboruri din spatiul mediteranean pana deasupra Ucrainei, pentru a efectua misiuni de recunoastere.In anumite momente, cele doua avioane au fost singurele aeronave active vizibile in estul Ucrainei. Observatorii aviatici…

- Un avion militar american fara pilot, de tip RQ-4 Global Hawk, a fost detectat in spatiul aerian al Ucrainei zburand in cerc ore in sir, informeaza News.ro . In ultima luna, doua avioane de spionaj americane au realizat misiuni regulate din Marea Mediterana pana in Ucraina, potrivit Flightradar24.…

- ”Am sugerat posibile cai pentru un dialog pe mai departe” Bogdan Aurescu. Foto: facebook/MAE. RADOR: Interviul ministrului de externe român, Bogdan Aurescu, la BBC World News RADOR - România este stat membru NATO din anul 2004 și, dintre toate statele UE și NATO,…

- La randul sau, agenția Reuters citeaza un oficial cu rang inalt din administrația americana care a declarat ca Statele Unite si aliatii lor sunt gata sa discute cu Rusia in cadrul negocierilor privind Ucraina despre posibilitatea ca fiecare parte sa-si limiteze exercitiile militare si desfasurarea de…

- ''Exista o cale a dialogului si a diplomatiei pentru a incerca sa rezolvam unele dintre aceste diferente si sa evitam confruntarea", a declarat Blinken la CNN.''Cealalta cale este cea a confruntarii si a consecintelor masive pentru Rusia, daca aceasta isi repeta agresiunea asupra Ucrainei. Urmeaza sa…

- Noi imagini prin satelit obtinute de o companie privata americana arata ca Rusia a continuat sa-si consolideze fortele in Crimeea si in apropierea Ucrainei, in ultimele saptamani. Asta in timp ce preseaza Statele Unite pentru discutii cu privire la garantiile de securitate pe care le doreste, scrie…

- Presedintele american, Joe Biden, i-a transmis omologului sau rus, Vladimir Putin, in cursul videoconferintei, ca Statele Unite si aliatii europeni sunt "preocupati" de prezenta trupelor ruse in apropierea frontierelor Ucrainei si vor reactiona, in principal prin sanctiuni, in cazul unui atac.…

- Statele Unite isi vor intensifica desfasurarea militara in fata Chinei si Rusiei, incercand in acelasi timp sa mentina o descurajare eficienta impotriva Iranului si a gruparilor jihadiste din Orientul Mijlociu, a declarat luni o responsabila cu rang inalt din cadrul Pentagonului, noteaza AFP.…