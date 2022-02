Stiri pe aceeasi tema

- Completul format din șase membri a Curții de Arbitraj Sportiv este pus sub presiune. Trebuie sa ia o decizie cat mai rapida in cazul patinatoarei Kamila Valieva , in varsta de 15 ani. Aceasta a picat testul de antidrog. Valieva urmeaza sa concureze din nou marți, 15 februarie. Curtea de Arbitraj Sportiv…

- Cazul de dopaj al tinerei patinatoare ruse Kamila Valieva suscita interesul mediilor sportive și jurnalistice din intreaga lume. Un avocat sportiv american specializat in cazuri de dopaj spune ca, pentru ca e minora, ea ar putea scapa doar cu o sancțiune,

- Premierul australian Scott Morrison a salutat decizia tribunalului federal de a mentine hotararea de anulare a vizei lui Novak Djokovici, subliniind ca aceasta a fost luata din motive de sanatate si siguranta si pentru interesul public.

- Un amplu studiu american intreprins pe un numar de aproape 70.000 de persoane testate pozitiv la infectia cu SARS-CoV-2 a aratat un risc de spitalizare si de deces substantial redus in cazul variantei Omicron comparativ cu Delta, iar aceasta independent de nivelurile de imunitate in

- Autoritatea pentru Competitie din Italia a amendat joi grupul Amazon.com cu 1,128 miliarde de euro, pentru ca gigantul american a profitat de pozitia sa dominanta pentru a promova propriile sale operatiuni de logistica in detrimentul competitorilor, transmite Reuters, conform AGERPRES. Decizia autoritatilor…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a respins, miercuri, raportul Inspectiei Judiciare privind anumite afirmatii facute de Laura Coduta Kovesi in cadrul unei inregistrari audio aparute in spatiul public in anul 2017. Potrivit IJ, in cazul Laurei Codruta Kovesi una dintre abaterile disciplinare…

- SUA vor raspunde favorabil daca aliatii lor din Europa de Est le vor cere sa-si consolideze prezenta militara in teritoriile lor, in cazul unui atac al Rusiei asupra Ucrainei, avertizeaza un oficial de Casa Alba inaintea summitului online de marti dintre presedintii Joe Biden si Vladimir Putin, relateaza…

- Președintele american Joe Biden a declarat vineri ca nu a urmarit procesul lui Kyle Rittenhouse, dar ca respecta verdictul și sistemul judiciar american, scrie CNN. Kyle Rittenhouse, tanarul care a omorat doi oameni și a ranit un al treilea in timpul protestelor de anul trecut din Kenosha, Wisconsin,…