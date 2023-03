Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti a dispus, luni, achitarea fostului ministru de Interne Gabriel Oprea pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa, in legatura cu accidentul rutier din anul 2015 care a dus la decesul politistului Bogdan Gigina.

