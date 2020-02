Stiri pe aceeasi tema

- Prin actiunile sale, medicul Mircea Beuran a transformat o institutie publica de prestigiu in propria "piata de desfacere", precizeaza judecatorul de la Tribunalul Bucuresti in motivarea deciziei prin care a decis plasarea acestuia in arest la domiciliu. Medicul Mircea Beuran este acuzat intr-un dosar…

- Un protest are duminica dupa amiaza in Piața Victoriei. Mai mulți oameni s-au strans in fața Guvernului pentru susținerea profesorului Mircea Beuran, care se afla in arest la domiciliu.„Justiție, nu execuție”, „Libertate pentru Beuran”, striga oamenii stranși in fața Guvernului. Mircea…

- Medicul Mircea Beuran, reținut de catre procurorii DNA pentru luare de mita, va fi plasat in arest la domiciliu, a decis vineri Tribunalul București. Chirurgul este acuzat de catre procurori ca a primit mita 10.000 de euro pentru a-i aranja unui alt medic ocuparea unui post de asistent universitar la…

- Tribunalul Bucuresti a respins, vineri, cererea DNA de arestare preventiva a chirurgului Mircea Beuran, insa instanta a decis ca acesta sa fie plasat in arest la domiciliu, intr-un dosar in care este acuzat de DNA ca a primit o mita de 10.000 de euro pentru a-i aranja unui alt medic ocuparea unui…

- Anchetatorii anticorupție au pus cap la cap toate datele pe care le dețin in acest moment - declarații de la denunțator, de la martori și interceptari ambientale -, și au stabilit ”filmul complet” al cazului de mita care-l vizeaza pe chirurgul Mircea Beuran. Cei 10.000 de euro ar fi fost primiți chiar…

- Medicul Mircea Beuran, retinut de procurorii DNA Prof. univ. dr. Mircea Beuran. Foto: Agerpres. Medicul Mircea Beuran va fi prezentat vineri Tribunalului Bucuresti cu propunerea de arestare preventiva pentru 30 de zile, dupa ce joi a fost retinut de procurorii DNA pentru luare de mita.…

- Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, candideaza pentru postul de rector al Universitații de Medicina și Farmacie „Carol Davila” din București. Concursul va avea loc in data de 10 februarie.Citește și: OFICIAL - Guvernul adopta OUG…

- Acum, artistul traieste o frumoasa poveste de dragoste cu Antonia, cu care are doi baieti si spune ca este mai implinit ca niciodata. Despre relatia cu fosta lui sotie spunea ca nu se regasea, acesta fiind si motivul pentru care hotarasera sa puna punct casniciei. “Acum cativa ani am avut…