Stiri pe aceeasi tema

- Dan Diaconescu, fostul patron al OTV, este cercetat pentru ca ar fi intretinut relatii intime cu doua gemene, de 15 ani. In motivarea instanței se arata ca Dan Diaconescu era foarte gelos și posesiv in relația cu una dintre fete, avand pretenția ca aceasta sa nu se intalneasca și cu alți barbați. Dan…

- Fostul realizator și patron al televiziunii OTV, ieșit din inchisoare in 2017, dupa ce a facut aproape 3 ani din pedeapsa de 5 ani și jumatate pentru șantaj, este protagonistul unei noi anchete penale, deschise la Constanța. Polițiștii au facut percheziții in casa lui Diaconescu din București, apoi…

- Cea mai noua pista de biciclete din Satu Mare, care masoara circa 200 de metri, a atras dezamagirea comunitații de bicicliști din oraș, care susțin ca, in realitate, nu poate fi utilizata. Mai exact, pe mijlocul pistei sunt amplasați nu mai putin de cinci stalpi de electricitate, iar aceasta se termina…

- The European Union presented plans Thursday to fundamentally revamp its policies on dealing with critical raw materials, imposing limits on imports from countries like China while unleashing subsidies and other financial incentives to ramp up home production, according to AP News. The plans by the European…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, va da explicații in Parlament, la Ora Guvernului, la solicitarea senatorilor USR. Predoiu va trebui sa spuna despre implicarea pe care a avut-o in cazul dosarului fostului soț al fostei șefe a DIICOT, Giorgiana Hosu, de la Curtea de Apel București, despre care a…

- Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu a anunțat joi, dupa ședința de Guvern, ca „nu este cazul” reintroducerii compensarii cu 50 de bani la prețul motorinei și al benzinei, decat daca „lucrurile intra intr-o zona mult prea volatila, in care sa nu poata fie sustenabila pentru economie si cetateni”. Deși…