- Gheorghe Nichita a fost condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare cu executare. El este acuzat de luare de mita. Va prezentam pe larg motivarea primei instante, atunci cand fostul primar fusese condamnat la 4 ani de puscarie. Fostul edil este acuzat de luare de mita de la omul de afaceri Tiberiu Urdareanu,…

- Fostul ministru de Finanțe, Darius Valcov, a fost condamnat la 6 ani și 6 luni de inchisoare cu executare de catre judecatorii de la Tribunalul Olt.Fostul ministru este acuzat de instigare la dare si luare de mita, procurorii avand informatii ca Valcov ar fi mituit un functionar din cadrul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus marti inceperea judecatii pe fond in dosarul in care omul de afaceri Ioan Niculae si fostul ministru al Economiei Adriean Videanu sunt acuzati de delapidarea Romgaz. Magistratii au admis o contestatie a DIICOT si au anulat o decizie luata anterior de un judecator…

- Tribunalul Gorj a amanat, luni, pentru 24 iulie, pronuntarea sentintei in dosarul in care fostul ministru Darius Valcov a fost trimis in judecata pentru instigare la dare si luare de mita. Este pentru a doua oara cand tribunalul amana luarea unei decizii in acest caz. In acest dosar, au mai fost trimisi…

- Ex-consilierul fostului premier Viorica Dancila, Darius Valcov, a ramas fara unul dintre cei trei avocați, inainte de dezbaterile care incep luni, la ora 13.00, la Tribunalul Gorj, in dosarul in care este acuzat de instigare la dare si luare de mita. Sotia lui Toni Grebla a decis sa nu il mai reprezinte…

- Procesul in care iubita liderului PSD Liviu Dragnea Irina Tanase, Viorica Dancila, Gabriela Firea, Lia Olguta Vasilescu si Carmen Dan cer daune jurnalistilor de la Times New Roman s-a incheiat la Tribunalul Bucuresti, dupa ce actiunea s-a perimat. Practic, partile nu si-au mai sustinut demersul din…