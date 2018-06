Motivarea in cazul Kovesi ar putea fi citita public joi in plenul CCR

Stiri pe aceeasi tema

- "A nu se confunda independenta procurorilor in instrumentarea cauzelor/constand in administrarea probatoriului, adoptarea solutiilor legale/, cu faptul ca acestia isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului justitiei, referitoare la administrarea justitiei sau promovarea politicii penale!",…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca asteapta motivarea CCR referitoare la revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, afirmand insa ca procurorii nu trebuie sa fie ”controlati politic” si cia acestia sunt sub autoritatea, nu in ministrului Justitiei. „Astept motivarea Curtii, pe care o…

- Președintele Iohannis așteapta motivarea deciziei CCR Anterior deciziei CCR , Președintele Klaus Iohannis a precizat ca indiferent care va fi soluția, va aștepta motivarea acesteia de catre judecatorii Curții, și va acționa în consecința. Amintim ca, potrivit deciziei care a fost…

- Petre Daea este de parere ca Romania are doar de pierdut de pe urma faptului ca presedintele Iohannis a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) cu privire la posibile neregulie legate de o lege de sprijin a crescatorilor de porci si de pasari. Ministrul Agriculturii a spus ca abia asteapta raspunsul…

- Presedintele Klaus Iohannis face luni o declaratie de presa de la Palatul Cotroceni, la ora 19:30. Subiectul declaratiei nu a fost anuntat oficial, insa cel mai probabil presedintele va trage un semnal de alarma, avand in vedere ca raportul oficial al Finantelor privind executia bugetara din…

- Studentii care au peste 26 de ani vor putea circula din nou gratuit cu trenul, anunta Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR). Senatul Romaniei a adoptat amendamentul privind propunerea legislativa L 450/2017 care vizeaza studentii ce depasesc varsta anterior mentionata…