- Patroana firmei care a amplasat artificiile in Clubul Colectiv, Daniela Ioana Nita, era preocupata de imaginea firmei imediat dupa tragedia in care 64 de persoane au murit iar sute de tineri au fost mutilati pe viata

- La aproape trei luni de la dictarea verdictului, judecatorul care a decis condamnarea inculpaților din dosarul Colectiv și-a publicat motivarea. Potrivit documentului, magistratul susține ca atitudinea unor inculpați consta in lacomie și ii acuza pe unii dintre ei ca au dat dovada de cinism.In plus,…

- Tragedia de la Colectiv este rezultatul unei activitați infracționale in lanț, iar inculpații au dat dovada de ”cinism, rea-credința și lipsa de respect” fața de victime este concluzia la care au ajuns, miercuri, judecatorii Tribunalului București care au imparțit condamnari grele in prima instanța,…

- Judecatorii Curtii de Apel Targu Mures arata ca echipele mixte de investigatie nu au obtinut dovezi clare din care sa rezulte faptul ca inculpații in dosarul Țandarei racolau si transportau copii romi in Vestul Europei pentru exploatare. Judecatorii precizeaza ca nu se puteau face condamnari "sub presiunea…

- Dupa 30 de ani de muzica, la cel mai inalt nivel, Marian Ionescu surprinde prin afirmațiile sale potrivit carora artiștii nu ajung niciodata cu adevarat sa se imbogațeasca din aceasta meserie. Admirat in branșa pentru bunastarea sa, Marian Ionescu șocheaza spunand ca este conștient de faptul ca mulți…

- Este scandal la Cluj-Napoca, dupa ce spectacolul "Kings on Ice" programat pentru sambata seara a fost amanat a doua zi de dimineața pentru ca organizatorii nu au asigurat gheața necesara pe patinoarul amenajat in BT Arena, scrie Adevarul.Insa, a doua zi, cele 3 ore promise s-au transformat in circa…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au reținut, vineri, un barbat din Galați, urmarit național și internațional, pentru tentativa de omor, uz de arma fara drept și tulburarea ordinii și liniștii publice. Acesta este principalul suspect in cazul impușcarii unui barbat.Suspectul…