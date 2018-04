Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR, Lucian Stanciu-Viziteu, ii cere presedintelui Comisiei SRI, Claudiu Manda, sa respecte procedurile parlamentare si transmite ca multi dintre membrii comisiei au aflat din presa despre audierea de joi a fostului sef ANI, Horia Georgescu.

- Șeful Comisiei de control al SRI, Claudiu Manda, a vorbite despre audierile care urmeaza sa aiba loc in zilele urmatoare. Senatorul PSD a explicat ca, in prima faza, va avea loc o intalnire cu, fostul presedinte al Agentiei Nationale de Integritate (ANI), Horia Georgescu.

- Horia Georgescu va fi audiat joi in Comisia parlamentara pentru controlul activitatii Serviciului Roman de Informatii. Fostul presedinte al Agentiei Nationale de Integritate. “Maine (joi – n.r.) dimineata, la ora 11,00, vom avea o sedinta de comisiei. O sa avem audierea lui Horia Georgescu. Sunt cateva…

- Agenția Naționala de Integritate (ANI) anunta ca a descoperit o diferenta nejustificata in conturile unui fost funcționar public-lucrator vamal in cadrul Biroului Vamal Halmeu. Potrivit ANI, a fost constatata existența unei diferențe nejustificate, in cuantum de 205.728,77 Lei, intre averea dobandita…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au decis, miercuri, condamnarea la 4 ani de inchisoare in cazul lui Horia Georgescu, fostul director al Agentiei Nationale de Integritate. Aceeasi pedeapsa a fost pronuntata si pentru avocata Ingrid Mocanu. Decizia nu este definitiva, potrivit Digi24. 0 …

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au pronuntat, miercuri, decizia pe fond in dosarul retrocedarilor date de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP). Astfel, Horia Georgescu, fostul sef al Agentiei Nationale de Integritate, a aflat ca a fost condamnat la 4 ani de inchisoare.…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au decis, miercuri, condamnarea la 4 ani de inchisoare in cazul lui Horia Georgescu, fostul director al Agentiei Nationale de Integritate. Aceeasi pedeapsa a fost pronuntata si pentru avocata Ingrid Mocanu.Decizia nu este definitiva.Procurorii DNA au dispus, in aprilie…

- Prefectul judetului Neamt, Vasile Panaite, a emis joi, un ordin pentru suspendarea din functie a presedintelui Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, arestat preventiv pentru trafic de influenta la inceputul acestei saptamani. Masura este valabila pana la incetarea masurii preventive, transmite News.ro…