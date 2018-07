Documente atasate: Hotararea CNCD

In motivarea hotararii de 22 de pagini a CNCD, citata de luju.ro, prin care s-a decis amendarea lui Iohannis cu 2.000 lei pentru discriminare, s-a stabilit ca apelativul "penali" este de natura de a stigmatiza si eticheta, dar si de a-i infiera pe cei care se afla in proceduri judiciare.

In acest sens, membrii CNCD au retinut in hotarare ca, prin iesirea publica din data de 15 februarie 2018, Klaus Iohannis nu a avut scopul de a informa publicul, ci a dorit sa ia apararea DNA si a conducerii acesteia, care, in opinia lui Iohannis, era "discreditata de…