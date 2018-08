Stiri pe aceeasi tema

- Inspectia Judiciara a contestat in instanta o hotarare a CSM ce viza controlul de anul trecut de la DNA, acuzand o cenzurare incorecta a raportului. Pe 31 mai, Curtea de Apel Bucuresti a dat dreptate IJ si a decis ca eliminarea din raport a unor prevederi nefavorabile conducerii DNA s-a facut ilegal,…

- Ancheta declanșata in anul 2017, in cazul unor foști șefi din Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) și Casa de Asigurari de Sanatate a Municiului București (CASMB), scoate la iveala detalii incredibile, printre care și puterea pe care o avea grupul infracțional organizat, coagulat la nivelul…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a respins miercuri sesizarea facuta de Inspectia Judiciara in cazul fostei sefe DNA. Laura Codruta Kovesi era cercetata pentru refuzul de a se prezenta la audierile din Comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidentiale din…

- Tribunalul Bucuresti a decis achitarea, in prima instanta, a comisarului sef de politie Lucian Dinita, fostul director al Directiei Politiei Rutiere din cadrul Politiei Romane, trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Pitesti. Instanta a concluzionat ca…

- Fratii suspectati ca au ucis trei paznici de la fabrica de ciment raman liberi. Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au respins azi contestatia procurorilor si au decis ca, Marian si Florin Bonciu sa fie cercetati in continuare in libertate, sub control judiciar. Curtea de Apel Bucuresti a mentinut…

- Curtea de Apel Bucuresti judeca marti contestatia procurorilor la decizia judecatorilor prin care au fost lasati in libertate cei doi frati suspectati ca au ucis trei paznici de la o fabrica de ciment din Capitala. Pe 17 iulie, Tribunalul Bucuresti a respins cererea Parchetului Capitalei de…

- Peste 60.000 de dosare cu decizii nemotivate zaceau in instantele din Romania la sfarsitul anului 2017, potrivit unor raport al Inspectiei Judiciare, citat de Digi 24. Aproape jumatate dintre dosarele intarziate sunt la instantele din raza Curtii de Apel Bucuresti, cea mai mare din tara.In…

- Secția pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistratrurii a decis pe 11 iulie sa respinga „solicitarea Inspectiei Judiciare privind suspendarea din functie a domnului judecator Ghita Ciprian Alexandru din cadrul Curtii de Apel Bucuresti pana la finalizarea procedurii disciplinare ce face obiectul…