- „Amestecul DIICOT intr-un proces de presa este de neconceput pentru independenta judiciara – si iata ca se intampla”, afirma președinta Societații Academice din Romania, Alina Mungiu-Pippidi, intr-un comentariu publicat in ziarul Adevarul , reacționand asttel la audierea de saptamana trecuta a jurnaliștilor…

- Decizia instanței nu este definitiva, astfel ca poate fi contestata. In paralel, la DIICOT, primarul il acuza pe jurnalist de șantaj. Șapte articole ar urma sa fie șterse daca decizia Judecatoriei Sectorului 2 va ramane definitiva. In plus, instanța obliga jurnaliștii sa ii plateasca edilului daune…

- Catalin Tolontan a pierdut un prim meci, in instanța, cu primarul Daniel Baluța. Judecatoria Sectorului 2 i-a dat luni castig de cauza primarului Sectorului 4 si a decis stergerea din ziarul ”Libertatea” a sapte articole care il vizau. Decizia nu e definitiva, iar Tolontan a anunțat, in exclusivitate…

- Judecatoria Sectorului 2 i-a dat, luni, castig de cauza primarului Sectorului 4, Daniel Baluta, si a decis stergerea din ziarul ”Libertatea” a sapte articole care il vizau. Decizia nu e definitiva, iar Catalin Tolontan a spus ca nu este mulțumit de judecata magistraților și ca va face apel. In…

- Catalin Tolontan si colegul sau, Razvan Lutac, au pierdut procesul intentat de Daniel Baluta, primarul sectorului 4, dupa ce Instanta i-a dat dreptate edilului. Ziarul „Libertatea”, care apartine de Ringier, publicase o investigatie cu titlul „Polițiștii locali de la Sectorul 4 sunt puși de șefi sa…

- O citare dintr-un articol al unei alte publicații, ceea ce face presa in toata lumea, și o intalnire transparenta cu oamenii despre care scriem, care e un lucru normal, au devenit miezul unei campanii de intimidare. Fara succes. Cand faci investigații jurnalistice știi ca presiunile sunt inevitabile.…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, intervine in favoarea jurnalistului Catalin Tolontan, caruia primarul Sectorului 4, Daniel Baluța, i-a facut plangere penala la DIICOT. Nasui arata ca presa de investigație trebuie lasata sa iși faca treaba, in ciuda deranjului provocat unui politician sau altul.…

- Dupa ce primarul sectorului 4 al Capitalei, Daniel Baluța, s-a considerat lezat de articolele publicate in Libertatea și a cerut la Judecatoria Sectorului 2 ștergerea articolelor despre el, pedepsirea ziariștilor la CNCD și condamnarea lor penala, catre DIICOT, edilul Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde…